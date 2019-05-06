Тепло и без осадков будет в Казахстане в праздничные дни

На юго-востоке наконец-то прекратятся дожди, и температура также повысится.

Какая погода ожидается в Казахстане 7-9 мая 2019 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- В ближайшие трое суток погода порадует казахстанцев. Под влиянием антициклона все дни ожидаются теплыми и без осадков. Днем воздух в северных, центральных, восточных и южных областях прогреется до плюс 22…28°С, местами и до плюс 30…33°С, - рассказали синоптики.

На юго-востоке, наконец-то, прекратятся дожди, и температура также повысится. Лишь в западных областях с атмосферными фронтами ожидаются кратковременные дожди с грозами, но и здесь не холодно, днем предполагается плюс 20...25, местами 26…31°С.

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