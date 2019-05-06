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Нигматулин направил телеграмму соболезнования спикеру Госдумы

Он пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Фото : пресс-служба6 мая 2019, 12:34

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования спикеру Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- С чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели людей в результате авиапроисшествия в московском аэропорту Шереметьево. От имени депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты, - говорится в тексте телеграммы.

Нурлан Нигматулин пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.


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