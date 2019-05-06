Нигматулин направил телеграмму соболезнования спикеру Госдумы
Он пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото : пресс-служба6 мая 2019, 12:34
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования спикеру Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- С чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели людей в результате авиапроисшествия в московском аэропорту Шереметьево. От имени депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты, - говорится в тексте телеграммы.
Нурлан Нигматулин пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4968735-3f5b01fee47702900645f18e0361bfad
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...