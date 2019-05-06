Трех девушек спасли на Кок-Жайляу сотрудники РОСО

Незадачливые туристки стали заложницами резкой смены погоды и не смогли самостоятельно спуститься с гор.

Трех молодых девушек, едва не замерзших в горах близ Алматы, спустили в город спасатели РОСО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 4 мая 2019 года около 11 часов ночи на пульт дежурного диспетчера РОСО КЧС МВД РК, поступило сообщение о том, что три девушки 2001 года рождения нуждаются в помощи спасателей.

Подруги решили поднятья на Кок-Жайлау и заночевать там, но не учли переменчивость погодных условий в горной местности. Днем пока было солнечно, девушки успели разбить лагерь на ночь, но ближе к вечеру начался дождь, который перешел в снег. Температура воздуха резко упала, и туристки, имевшие лишь легкую обувь и одежду, оказались не готовы к такой погоде. Самостоятельно спуститься в город они не смогли.

- Оперативная группа спасателей в составе 6 человек выехала в горы на поисково-спасательные работы. От подножия урочища Кок-Жайлау, спасателям пришлось идти пешим ходом. В 01.50 промокшие, с переохлаждением, девушки были обнаружены. Спасатели начали спуск вниз. По прибытию к автомобилю, спасатели выдали замерзшим туристкам одеяла и напоили их горячим чаем. После оформления необходимых документов, девушек довезли до города, откуда они самостоятельно добрались до дома, – сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Также спасатели напомнили, что перед походом в горы следует верно рассчитывать свои силы. Ознакомиться с прогнозом погоды, и учитывать, что в горах всегда холоднее, чем в городе. Подбирать соответствующую одежду и брать дополнительно теплые вещи.

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