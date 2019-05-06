В Кызылординской области реализуются 116 проектов по ГЧП

В области приоритет сделан на реализацию проектов, не требующих дополнительных выплат из местного бюджета.

В рейтинге регионов по реализации проектов ГЧП Кызылординская область занимает второе место (после Восточно-Казахстанской), передает пресс-служба акимата области.



Как отметил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, "для региона государственно-частное партнерство – это снижение нагрузки на местный бюджет, привлечение инвестиций и повышение качества предоставляемых услуг населению. А для инвестора - открытие стабильного бизнеса на долгосрочный период".

- На сегодняшний день в регионе в реализации находятся 116 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 34 млрд.тенге, из них по 38 проектам заключены договора на сумму 13,8 млрд.тенге. Проекты ГЧП в области реализуются во всех сферах экономики и предпочтение отдано проектам в сельской местности, на которые приходится 67% от общего количества проектов ГЧП. При этом применяется взвешенный показатель IRR - внутренней нормы рентабельности. По нашим проектам средний показатель составил 11 %, что является одним из лучших по стране, - подчеркнул Крымбек Кушербаев, выступая в селекторном режиме на заседании правительства.

Так, в числе успешно реализованных проектов в рамках государственно-частного партнерства в области - новая поликлиника на 400 посещений в смену, которая была открыта в 2017 году и позволила внедрить новые методы диагностики и лечения для 43 тысяч человек. Данный проект реализован взамен концессионного проекта по строительству поликлиники на 500 посещений в смену. Тем самым, регион сэкономил бюджетные средства в сумме порядка 3,6 млрд. тенге и ускорил реализацию проекта на 2 года.

Кроме того, в рамках развития "зеленой экономики" реализуются проекты по модернизации ряда котельных социальных объектов. В этом году на природный газ будет переведен 31 социальный объект (1 объект уже введен в эксплуатацию). Также планируется модернизация системы освещения областного центра. Выплаты частному партнеру будут производиться за счет экономии средств, предусмотренных на содержание и эксплуатацию объектов, что позволит перейти на энергосберегающий режим.

Кроме того, в области приоритет сделан на реализацию проектов ГЧП, не требующих дополнительных выплат из местного бюджета. Это проекты установки электронного билетирования в общественном транспорте областного центра, строительство двух студенческих общежитий на 730 мест в г. Кызылорда и передача школьных столовых по г.Кызылорда в доверительное управление.

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