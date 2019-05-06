Брат погибшего в ДТП: Почему полицейские не отреагировали и не оказали помощь?

Авария произошла с участием мотоцикла марки Kawasaki, которым управлял гражданин Узбекистана Кудайбергенов Оманжан, 1995 года рождения, допустивший наезд на пешехода в ночное время.

Брат погибшего мужчины при ДТП в Алматинской области обратился в редакцию Zakon.kz с просьбой помочь разобраться в трагичном происшествии.

В ночь с 25 на 26 апреля в поселке Панфилова Алматинской области произошло ДТП, жертвой которого стал пешеход 27-летний Марат Тулемисов, а также пострадал мотоциклист, его госпитализировали. Позже стало известно, что мотоциклист скончался.

Авария произошла с участием мотоцикла марки Kawasaki, которым управлял гражданин Узбекистана Кудайбергенов Оманжан, 1995 года рождения, допустивший наезд на пешехода в ночное время.

- Мотоциклист пытался скрыться от преследования экипажа дорожно-патрульной полиции, внимание которого он привлек из-за отсутствовавшего государственного регистрационного номерного знака, - сообщил на пресс-конференции начальник ДП Алматинской области генерал-майор полиции Мурат Урумханов.

Родной брат погибшего пешехода Талгат Тулемисов рассказал подробнее о той ночи.

- Патрульная машина гналась за мотоциклистом по Кульджинской трассе, затем они свернули в поселок Панфилова. В этот момент мой братишка возвращался домой. Он шел по краю дороги. Там есть тротуар, но асфальт кривой и нет освещения, поэтому местные жители идут по краю дороги в темное время суток. Навстречу патрульной машине и мотоциклисту ехала девушка, которая дала свои свидетельские показания, она видела саму аварию, но не видела факт столкновения патрульной машины и мотоцикла. Меня интересует то, почему патрульная машина, наблюдая, что моего брата сбил мотоциклист, не остановилась и не оказала какую-либо помощь, - задался вопросом Талгат Тулемисов.

После происшествия Талгат начал самостоятельно вести расследование, искать места, где есть камеры наблюдения, нашел свидетелей. Также он написал заявление в полицию, где ему сообщили, что ту патрульную машину и полицейских нашли.

- Начальник дознания сказал, что видеонаблюдение с регистратора удалили сами полицейские. Однако чем было вызвано удаление не сказали. Версия патрульных полицейских была следующей, у них есть маршрут, по которому они двигаются. Как только они увидели мотоциклиста без номерных знаков, они начали за ним погоню. Когда они свернули на улочку в поселок, в темноте они не смогли найти мотоциклиста, развернулись и уехали, - поведал Талгат.

Родственник погибшего просит, чтобы ему показали видео с патрульного регистратора, а также объяснили причину удаления этого видео.

Ранее проходила информация, что пешехода сбил патрульный автомобиль, однако в Департаменте полиции Алматинской области эту информацию опровергли.

- Как ранее сообщалось, участие полицейских в ДТП исключено, что подтверждается показаниями очевидцев. Свидетели указывают на то, что пешеход однозначно был сбит мотоциклистом. Досудебное расследование по указанному факту продолжается в производстве областного департамента. Отметим, что осмотр патрульной автомашины производился в присутствии родных и близких погибшего, убедившихся в отсутствии на ее кузове каких-либо технических повреждений. Также ранее сообщалось о начале досудебного расследования в отношении сотрудников, в рамках которого их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Асема Тунгушбаева

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