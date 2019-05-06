Спасители жизней и кошмар для соперников – казахстанцы вернулись с ЧА по ММА

В дальнейших планах – покорить чемпионат мира.

Сборная Казахстана по MMA с рекордом выиграла чемпионат Азии. Казахстанские бойцы завоевали рекордное количество наград - семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей. Благодаря этому сборная Казахстана заняла первое общекомандное место. По возвращении с турнира тренеры и спортсмены рассказали о закулисье, передает Zakon.kz.

Золотые медали Казахстану на чемпионате Азии 2019 года принесли среди девушек Аян Турсын (весовая категория 47,6 килограмма) и Талшын Жуматаева (70,3), среди мужчин Багдад Жубаныш (52,2), Олжас Молдагалиев (61,2), Анатолий Золотых (65,8), Айдын Толепбаев (77,1) и Мади Досмухамедов (83,9).

Серебряные медали на счету следующих спортсменов: Укиляй Ахметуаликызы (47,6), Нуржамал Садыкова (52,2), Антонина Котляревская (70,3), Ерулан Кабдулов (52,2), Адильхан Аязбаев (56,7), Дастан Амангельды (61,2), Еламан Шалкимбеков (65,8), Неймат Асадов (70,3) и Серик Абиров (93). А бронзовыми медалистами стали: Дархан Умирбеков (56,7), Мажит Сардаров (70,3), Александр Вал (83,9), Александр Дя (120,2) и Эльдар Кударов (120,2).

В состав сборной вошли победители и финалисты чемпионата Казахстана по ММА, прошедшего в Алматы в феврале. Таким образом, в каждой весовой категории как среди мужчин, так и среди девушек, Казахстан был представлен двумя спортсменами.

Чемпионат Азии проходил на открытом воздухе, в Бангкоке сейчас очень жарко, +37 градусов. Но благодаря тому, что сборная прибыла в столицу Таиланда заранее, все спортсмены успели привыкнуть к местному климату и чувствовали себя хорошо, выступая на максимуме своих возможностей, показывали яркие бои и одерживали красивые победы.

-Были некоторые вопросы по судейству в некоторых весовых категориях. В весе до 70,3 кг в финале сражался Неймат Асадов с представителем Бахрейна и по нашему мнению, все-таки бой выиграл именно казахстанец, причем убедительно, но решение судей было в пользу соперника. По правилам соревнований тренеры не имеют права подавать протест на решение судей, у нас не было возможности оспорить. Похожая ситуация была в весовой категории до 77,1 кг, когда, по-нашему мнению, Жан Кенжебаев из Алматы имел преимущество в бою со спортсменом из Новой Зеландии, но по решению судей победителем был объявлен именно новозеландец. Но в финале в этой весовой категории новозеландец встретился с другим нашим спортсменом – Айдыном Толепбаевым, и наш спортсмен не оставил ему шансов. Такие моменты были, вопросы есть, эти вопросы будут обсуждать наши руководители на всемирном Конгрессе, на Судейской коллегии, - поведал главный тренер сборной РК по ММА Баян Жангалов.

Впрочем, не все так печально. Генеральный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Валихан Тен вспомнил, что президент Объединенной международной федерации ММА (IMMAF и WMMAA) британец Керрит Браун во время завершающего боя среди тяжеловесов с участием казахстанца лично просматривал запись спорного момента, чтобы убедиться, что судейское решение верное.

- Отношение к казахстанской команде было очень уважительным, когда мы улетали из Бангкока, все запомнили наш боевой клич и провожали нас им. Уважение к нам чувствовалось, не просто из-за того, что мы- сильная команда, а потому что мы себя достойно вели. Перед выходом на бои мы говорили ребятам, что должны продемонстрировать свое достоинство, миссию на международной арене. Мы показывали свою силу в октагоне, не играли в закулисные игры, не поддавались на провокации. В дальнейшем мы также на соревнованиях будем демонстрировать честное, правильное поведение, - сказал генеральный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Валихан Тен.

В других командах было немало легионеров, казахстанская сборная была представлена на 100% собственными воспитанниками, они защищали честь Родины в октагоне, болели друг за друга.

Что касается женской команды, то ее наставник также остался доволен результатом.

- Женский уровень ММА у нас только начинает подниматься. Мы их взяли для того, чтобы они прочувствовали атмосферу. Большинство девушек впервые поехали на соревнование такого уровня. Тем не менее они показали себя с лучшей стороны. Потенциал у наших девушек есть. Нужно очень много работать. У всех есть характер и большие перспективы. Будем стремиться к новым вершинам и победам, - сказал тренер женской команды РК по ММА Нурлан Мамыралиев.

Далее у казахстанской сборной по ММА чемпионат Европы, куда наши спортсмены приглашены в ограниченном составе, а также мировое первенство по смешанным единоборствам, которое состоится в Бахрейне с 9 по 17 ноября.

- С 2013 по 2017 год мы всегда ставили задачу выиграть в мире, конкурировали с российской сборной и практически с небольшим перевесом они нас выигрывали. Сейчас задача усложнилась тем, что добавлены новые категории, в прошлом году объединились две крупные всемирные организации IMMAF и WMMAA. На ЧМ допускается заявить по 2 спортсмена в каждом весе, если успеет вовремя сделать заявку. Чтобы на ЧМ выйти с достойным результатом, лучше заявить максимальное число бойцов. Лидеры ММА – Россия, Швеция, Болгария, США, Ирландия всегда заявляют по два человека в весе. У нас в легких и средних категориях высокая конкуренция, вполне можем заявить по два спортсмена, в тяжелых категориях будет сложнее укрепиться, - пояснил главный тренер.

Но не только в октагоне отличились казахстанцы.

- Вечером, после ужина, ничего не предвещало беды. Команда возвращалась после ужина в свои номера, как вдруг в глубокий бассейн упал человек и начал тонуть. Это был представитель Индии, крупного телосложения, под 120 кг. Еламан Шалкимбеков прыгнул в одежде, вытащил его и дальше пошел. А на следующий день он выиграл у действующего чемпиона Азии Абдулманапа Магомедова, представляющего Бахрейн. К слову, в данном весе чемпионат Азии выиграл другой казахстанец Анатолий Золотых, - поведал Валихан Тен.

Ассоциация объединенных федераций Казахстана по ММА создана в декабре 2018 года. В нее вошли Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана, Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэплинга и Федерация NOMAD MMA. Таким образом, был положен конец разногласиям, и казахстанские спортсмены получили возможность в большем количестве выезжать на международные соревнования.

Смешанное боевое единоборство ММА (Mixed Martial Arts) - относительно новый вид спорта, созданный в 1995 году. ММА - это сочетание различных техник борьбы, ударов и приёмов, применяемых на любой дистанции боя и в любом положении. В Республике Казахстан ММА признано официальным видом спорта 6 лет назад – в июне 2013 года.

Альберт Ахметов

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