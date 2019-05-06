Как размещают услуги на портале eGov

У каждой автоматизированной государственной услуги есть паспорт, содержащий в себе данные от "родителей" - государственного органа, которому услуга принадлежит.

Ранее в АО "НИТ" рассказали Zakon.kz о том, как происходит процесс создания новой услуги на eGov. Продолжая тему, хотим рассказать, как услуга появляется на портале, то есть становится видна не только техническим специалистам, разработчикам, но и каждому из нас.

Для того чтобы услуга появилась на портале, контент-менеджеры АО "Национальные информационные технологии" проводят работы для детализации паспорта услуги.

У каждой услуги, после того как ее вводят в электронный формат, появляется паспорт. Паспорт услуги заполняется строго по стандарту государственной услуги и не допускается никаких отклонений.

Все услуги распределяются по разделам, каждая из них публикуется лишь в том разделе, к которому она относится. Данное разделение разработано для того, чтобы пользователям можно было найти услугу и воспользоваться ею без особых трудностей. Удобно то, что услуги для физических и юридических лиц разделяются по блокам:

"Гражданам" - блок для физических лиц;

"Бизнесу" - блок для юридических лиц.

У контент-менеждеров имеется доступ к контенту портала eGov.kz. И только у них есть разрешение удалять данные или наполнять информацией портал "электронного правительства", конечно же, не без поручения курирующего госоргана.

По мере "рождения" новых услуг и поступления запросов от курирующего госоргана, на портале автоматизируются новые услуги или модифицируются прежние, и контент-менеджер присваивает им вот такие значки:

"new"- желтый кружок означает, что услуга новая, создана и добавлена была недавно.

"е" - зеленый кружок, означающая, что услуга доступна в режиме онлайн.

Оба значка предоставляют возможность получение государственной услуги в электронном формате, не выходя из дома.

Все услуги, полученные посредством портала eGov.kz, являются действующими и актуальными, об этом говорит ссылка на стандарт, указанная в результате получения услуги, будь то справка или выписка.

Посредством портала "электронного правительства" не может быть предоставлена лишь та услуга, которая находится на "заглушке".

"Заглушка" — это блокировка предоставления услуги в электронном формате, подобные ограничения устанавливаются на определенный промежуток времени, срок устанавливает государственный орган, ответственный за предоставление услуги как в бумажном виде, так и в электронном.

У каждой автоматизированной государственной услуги есть паспорт, содержащий в себе данные от "родителей" - государственного органа, которому услуга принадлежит, "день рождения" - дата создания и утверждения, "свидетельство о рождении" в виде стандарта государственной услуги. Заполнить паспорт и разместить услугу обязан контент-менеджер, но это не так просто как казалось бы. Изначально нужно отобрать всю нужную информацию со стандарта, перевести ее на государственный и английский языки, создать заветный альяс и опубликовать. Обязательно нужно добавить ссылки на стандарт, для удобства граждан.

Теперь вам известно, какую работу нужно проделать, чтобы услуга появилась на портале Egov.kz и имела свой паспорт. Но все это только до кнопки "Заказать услугу онлайн".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!