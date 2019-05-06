Как в столице отметят День защитника Отечества и День Победы

В Нур-Султане идет активная подготовка.

Официальные мероприятия в столице стартуют 7 мая, передает сайт акимата Нур-Султана.

В столице идет активная подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы. 7, 8 и 9 мая для гостей и жителей столицы подготовлена насыщенная программа – мероприятия пройдут на открытых площадях, в концертных залах и театрах.

В честь Дня защитника Отечества 7 мая на городской площади (перед акиматом, ул. Бейбитшилик, 11) состоится грандиозный концерт под открытым небом с участием звезд казахстанской эстрады. Празднование начнется в 17:00 и продлится до 22:00. Перед зрителями выступят Мадина Садукасова, Бейбит Кушкалиев, Ayree, группа "Заман", группа "3038", а также Раим и Артур и многие другие. Ведущие вечера – Азат Абыкен и Олжас Рымбаев.

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы будут проходить 8 и 9 мая. 8 мая в 10:00 на Центральном городском кладбище состоится традиционная церемония возложения гирлянд Славы к могиле войнов-акмолинцев, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этот же день в концертном зале "Астана" состоится праздничная программа "Отан деп соққан жүрегі".

Специально для приглашенных гостей мероприятия – ветеранов Великой Отечественной войны прозвучат песни военных лет. 9 мая состоится ежегодная церемония возложения гирлянд Славы к монументу "Отан қорғаушылар", затем мероприятия пройдут в палаточном городке в Студенческом парке. Здесь установят армейские палатки, где будут накрыты праздничные столы для ветеранов и тружеников тыла. Празднование Дня Победы продолжится концертной программой в Студенческом парке и на городской площади. Известные артисты казахстанской эстрады исполнят песни военных лет.

Стать зрителями концерта могут все желающие – гости и жители столицы.

Традиционно в этот день в столице пройдет марш благодарных потомков "Бессмертный полк". Шествие начнется в 12:30 от монумента "Қазақ Елі" и будет проходить по проспекту Тәуелсiздiк. В этот день также пройдут легкоатлетическая эстафета и автопробег "Мы помним, мы дорожим!", посвященные Дню Победы. В завершение праздничной программы жителей и гостей города Нур-Султан ждет праздничный фейерверк. Начало мероприятия в 23:00 на набережной реки Есиль.

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