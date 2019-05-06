Мамин выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

Премьер-министр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин направил телеграмму соболезнования председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в аэропорту "Шереметьево" Москвы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

- От имени Правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в тексте правительственной телеграммы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. Самолет садился с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был "избыточный" вес. После первого касания лайнер подскочил. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Вероятно, они пробили топливные баки, после этого пожар охватил всю заднюю часть фюзеляжа. По последним данным в результате погиб 41 человек.

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