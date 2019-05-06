Руководители медорганизаций должны нести ответственность за материнскую смертность - Биртанов

По его словам, на местах не были созданы условия для качественного и своевременного оказания медпомощи беременным и роженицам, не приняты неотложные меры по устранению кадрового дефицита.

Первые руководители медорганизаций должны нести ответственность за допущение материнской смертности. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 3 мая на заседании координационного совета по внедрению интегрированной модели службы родовспоможения в РК, сообщает Zakon.kz.

На заседании были рассмотрены итоги работы по оказанию медпомощи беременным, роженицам и родильницам за 2018 год и 1 квартал 2029 года и исполнения Оперативного плана мероприятий по снижению материнской смертности в РК на 2019 год.

Директор научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Динара Мирзахметова рассказала о ситуации в службе родовспоможения и отметила, что за последние 10 лет в Казахстане показатель материнской смертности снизился в 2,6 раза.

Вместе с тем в ряде регионов отмечается неблагополучная ситуация по данному показателю.

Так, высокая материнская смертность на протяжении трех лет (2016-2018 гг.) сохраняется в Восточно-Казахстанской области, в течение двух лет в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской областях. И по итогам первого квартала текущего года в указанных регионах отмечены наиболее высокие показатели материнской смертности.

- Проведенный анализ случаев материнской смертности выявил ряд недостатков при оказании медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам, а именно: некачественное наблюдение за беременными женщинами и неэффективная работа с женщинами детородного возраста в амбулаторно-поликлинических организациях, несоблюдение требований регионализации перинатальной помощи, дефицит кадров и недостаточное материально-техническое оснащение стационаров - сказала Динара Мирзахметова.

В свою очередь генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Айнур Айыпханова сообщила об итогах исполнения оперативного плана мероприятий по снижению материнской смертности в РК на 2019 год.

По ее словам, по итогам 1 квартала 2019 года в 8 регионах отмечается низкий процент исполнения мероприятий Плана - в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях - из- за отсутствия должного контроля со стороны руководителей и исполнителей.

В свою очередь министр спросил с первых руководителей Управлений здравоохранения регионов, имеющих высокие показатели материнской смертности по принятым мерам и подверг их критике.

По словам главы ведомства, на местах не были созданы условия для качественного и своевременного оказания медпомощи беременным и роженицам, не приняты неотложные меры по устранению кадрового дефицита, мотивации и по непрерывному повышению уровня знаний медработников, не обеспечено надлежащее материально-техническое оснащение.

Более того, принятые первыми руководителями Управлений здравоохранения меры дисциплинарного наказания в отношении рядовых врачей и медсестер недопустимы, ответственность за допущенные дефекты, в первую очередь, должны нести первые руководители медорганизаций,- обратился министр к руководителям УЗ регионов.

В заключение он поручил Департаменту организации медпомощи МЗ РК в недельный срок подготовить письмо в адрес Администрации Президента РК с указанием регионов, имеющих высокие показатели материнской смертности, также поручил первым руководителям региональных Управлений здравоохранения усилить работу по созданию условий для оказания своевременной и качественной медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам и принятию мер по исполнению оперативного плана мероприятий по снижению материнской смертности в РК на 2019 год.

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