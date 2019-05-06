Названа истинная причина поражения Головкина в бою с Альваресом

Я с уважением отношусь к Абелю Санчесу, это один из лучших тренеров в боксе, и я никогда не скажу о нем ничего плохого, заявил тренер.

Новый тренер казахстанского экс-чемпиона мира по профессиональному боксу Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс озвучил причины, по которым судьи отдали победу мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в последнем их бою, а также поведал о целях и задачах на ближайшие бои, передает Zakon.kz.

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью, а год спустя казахстанец проиграл решением судей, потерпев первое поражение и лишившись титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

- Главной проблемой Головкина в обоих поединках против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО) была недостаточно высокая активность. Большинство судей обращают внимание на активность и отдают преимущество тому, кто выбрасывает больше ударов, даже если он много промахивается. Думаю, одним из моментов, над которыми может поработать Геннадий, является более высокая активность. А с учетом силы его ударов, если он будет действовать активнее, то будет наносить больше ущерба сопернику. Я с уважением отношусь к Абелю Санчесу, это один из лучших тренеров в боксе, и я никогда не скажу о нем ничего плохого. Я уважаю его достижения. Но тем не менее у меня есть понимание того, как Геннадий может стать лучше и вернуть себе свои титулы, - заявил Бэнкс в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves.

Бэнкс и Головкин почти ровесники, и новый наставник казахстанца понимают груз ответственности будет на него давить теперь.

- Происходящее сейчас напоминает мне времена, когда я тренировал Владимира Кличко. Я начал работать с ним в 2012 году, он долгое время шел без поражений, и пока он выигрывал, никто не видел в этом моей заслуги, но как только он проиграл, в этом сразу обвинили меня. С Головкиным дела обстоят так, что если что-нибудь пойдет не так, винить будут меня. Но пусть тогда винят меня и во всем хорошем, что будет происходить. Однако я в любом случае рад работать с Головкиным, это ставит передо мной интересные задачи, - сказал Джонатан Бэнкс.

На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе - до 164 фунтов.

Альберт Ахметов

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