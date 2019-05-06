В Госдуме будут добиваться снятия самолетов Sukhoi Superjet с полетов

5 мая Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Шереметьево.

Член комитета по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев ранее неоднократно докладывал руководству о недопустимом положении дел с техническим состоянием суперджетов, а также о кризисе в подготовке пилотов, передает "Говорит Москва".

- Я уже обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолетами, и с пилотами. Выводы будут какие-то сделаны, мы со своей стороны попробуем что-то предпринять. Все возмущаются и говорят, что самолет нельзя эксплуатировать, это опасно. Будем пробовать. Делать что-то надо в этой ситуации, - отметил он.

Другой эксперт в авиационной отрасли подтвердил, что конструкция самолета нарушает основы безопасной эксплуатации транспортных средств. По его словам, любой самолет оборудован системами, которые позволяют стекать статическому электричеству, благодаря чему удар молнии не действует на автоматику лайнера.

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" потерпел крушение в Шереметьево во время аварийной посадки. Пилот сообщил, что после попадания молнии на борту отключилась автоматика, пропала связь с диспетчерами. В таких условиях летать кругами для выработки топлива было опасно, и экипаж принял решение садиться сразу. После жесткого приземления у самолета сломалась стойка шасси, и загорелись двигатели, огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, 41 человек погиб.

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