Шукеев ознакомился с ходом строительства автокоридора Западная Европа - Западный Китай

Строительство объекта началось в 2018 году.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Тюлькубасский район, передает пресс-служба акима Туркестанской области.



В первую очередь, в сельском округе Балыкты глава региона ознакомился с работой ТОО "Кас–Бетон". Предприятие, основанное в 2008 году, производит ежегодно 500 тыс. тонн цемента, обеспечивая местных жителей постоянной работой.

Наряду с этим, в сельском округе Арысь аким области посетил ТОО "Аканат Инжиниринг". Умирзаку Естаевичу доложили о проводимой работе по разведению племенных лошадей и осетровых видов рыб. Кроме того, аким области осмотрел интенсивные сады и складские цеха ТОО "Мөлдір". В настоящее время общая площадь хозяйства составляет 1 134,4 га. Из них 313,5 га – это пастбища, а на 154 га выращивают яблоки, на 210,5 га – виноград, на 230 га – зерновые культуры, на 104,4 га – масличные культуры и на 491 га – люцерну. Отметим, первые 110 гектаров интенсивных садов были заложены в 2015 году, и уже в 2018 году здесь собрали более 600 тонн урожая. Ознакомившись с работой хозяйства, глава региона указал на необходимость увеличения площади интенсивных садов и диверсификации плодово-ягодных культур.

Далее в сельском округе Т.Рыскулов У.Шукеев проинспектировал ход строительства многоэтажных жилых домов. В свою очередь, аким области поручил увеличить в районе объемы строительства индивидуальных жилых домов по доступным ценам.

Вместе с тем, в селе Шакпак глава региона ознакомился с ходом строительства двух туннелей на автокоридоре "Западная Европа - Западный Китай". Напомним, строительство объекта началось в 2018 году, сдача в эксплуатацию ожидается в этом году. Общая длина тунеля - 860 м. На сегодняшний день на 50% завершены бетонные работы. Умирзак Естаевич поручил ускорить темпы строительства и своевременно сдать объект.

Помимо этого, аким области посетил интенсивные сады и складские цеха ТОО "Кентау". В ходе ознакомления глава региона рассказал о мерах государственной поддержки, направленных на увеличение объемов продукции, а также отметил необходимость обратить внимание на переработку продукции.

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