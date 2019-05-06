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В Алматы на двух улицах перекроют участки дорог в связи с ремонтом

Участки дорог будут перекрыты с 6 по 9 мая.

Фото : ok.ru6 мая 2019, 15:17

В связи с дорожно-ремонтными работами участок дороги на ул. Гоголя от ул.Муратбаева до ул.Шарипова с 6 мая 23:00 ч. по 7 мая 06:00 ч. будет перекрыт. Об этом сообщила пресс-служба акимата города, передает Zakon.kz.

Участок дороги на ул. Гоголя от ул.Шарипова до ул.Масанчи с 8 мая 23:00 ч. по 9 мая 06:00 ч. также будет перекрыт. Участок дороги по ул.Карасай батыра от ул.Муканова до ул.Байзакова с 8 мая 23:00 ч. по 9 мая 06:00 ч. будет перекрыт в связи с укладкой нового асфальта.


- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.

Ответственной за проведение дорожно - ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс".


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