Акция "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" пройдет 9 мая в Нур-Султане

Сбор участников мероприятия запланирован на площади у монумента "Қазақ Елі" до 12:30.

В столице акция "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" пройдет 9 мая от площади у монумента "Қазақ елі", по проспекту Тәуелсіздік до площади "Отан қорғаушылар", передает официальный сайт акимата Астаны.

Сбор и построение участников акции состоится 9 мая в 12:30 на площади у монумента "Қазақ елі".

Цель акции "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" сохранение личной памяти потомков об участниках Великой Отечественной войны, а также воспитание патриотизма и ценностей мира среди подрастающего поколения.

Прямые потомки участников войны пронесут портреты дедов и прадедов c площади у монумента "Қазақ елі" по проспекту Тәуелсіздік до площади "Отан қорғаушылар" и тем самым смогут почтить их память.

Участие в марше потомков "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" не требует регистрации, никаких входных билетов и т.д. Участникам акции запрещено использовать "Жаужүрек полк –Бессмертный полк" в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения символику.

Напомним, организатором мероприятия выступает региональный координатор гражданской инициативы "Бессмертный полк" Аида Баймакова.

Для участия в акции необходимо знать, что:

Встать в ряды "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.

Каждый гражданин может принести фото родственника – ветерана, участника войны либо просто транспарант с фамилией и именем, званием и т.д., пронести фото/транспарант по улицам столицы и тем самым почтить память отдавших свои жизни.

Сбор участников мероприятия запланирован на площади у монумента "Қазақ Елі" до 12:30.

Старт колонны будет дан в 13:00 с площади у монумента "Қазақ Елі", по пр. Тәуелсіздік, до площади "Отан қорғаушылар".

Протяженность маршрута следования колонны составляет около 3500 метров.

Будет организована бесплатная раздача ленточек Победы, значков и гвоздик.

Организована работа волонтеров, которые ответят на интересующие вопросы.

Запрещено использовать "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" символику.

В случае нарушения регламента проведения мероприятия, организаторы оставляют за собой право обратиться в адрес правоохранительных органов и привлечь нарушителей к административной и уголовной ответственности.

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