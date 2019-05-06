Полиция Алматы установит антитаранные блоки по маршруту "Бессмертного полка"

В период праздничных мероприятий будут усилены меры антитеррористической безопасности.

В Департамент полиции Алматы поступило обращение от ветеранских организаций на предмет усиления мер обеспечения общественной безопасности на мероприятиях, планируемых в честь Дня Победы, особенно, по маршруту движения "Мәңгілік Даңқ - Бессмертный полк", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Обращение было зарегистрировано в книге учета информации.

- С 7 по 9 мая в Алматы планируется большое количество культурно-массовых мероприятий, а также масштабное шествие, в котором планируется участие более 115 тысяч человек. В этой связи полиция города сообщает о переводе личного состава на усиленный вариант несения службы, а также о принятии беспрецедентных мер, позволяющих обеспечить безопасность граждан на должном уровне. В частности, сотрудниками полиции будет организовано усиленное сопровождение колонны, - сообщили в полиции.

Также в период праздничных мероприятий будут усилены меры антитеррористической безопасности. С учетом теракта, произошедшего в июле 2016 года в городе Ницца, где водитель грузовика протаранил толпу людей, по маршруту движения будут установлены антитаранные дорожные бетонные ограждения.

- Вместе с тем в Департаменте полиции информируют, что по фактам нарушения общественного порядка будут максимально приняты превентивные меры. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на любого рода антиобщественные проявления со стороны сторонников экстремистского движения, и принимать строгие меры к нарушителям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - заверили в полиции.

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