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В столице будут курсировать бесплатные автобусы для верующих

Будет выбрано несколько маршрутов.

Фото : astana.gov.kz6 мая 2019, 15:33

Автобусы будут курсировать после окончания тарауих-намаза из мечетей по нескольким направлениям, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Бесплатные автобусы организованы в связи с месяцем Рамазан.

- Мы знаем, что многие верующие в эти дни посещают столичные мечети для чтения тарауих-намаза. Для вашего удобства мы организовываем бесплатные автобусы, которые будут курсировать после окончания тарауих-намаза из мечетей города по нескольким направлениям, – сообщили в пресс-службе компании "Астана LRT".

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: мечеть "Әзірет Сұлтан" (супермаркет "Спутник", ж/д вокзал, ж/м Коктал 1, 2); мечеть "Нұр Астана" (ж/м Коктал 1, 2, ж/д вокзал, мед. колледж); мечеть Ырыскелді қажы (ж/м "Уркер"); мечеть "С. Ғылмани" (ж/м Коктал 1, ж/м "Кирпичный"); мечеть "Ақмешіт" (Т/ц "Мастер").


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