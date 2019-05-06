Telegram не работал в Казахстане - в профильном министерстве проблем не обнаружили
Интернет и мобильная связь работали в штатном режиме.
Фото : Digital.Report6 мая 2019, 15:46
С вечера 1 мая и до вечера следующего дня в казсегменте мессенджера Telegram отмечался сбой в работе. Пользователи из крупных городов жаловались на то, что не могут получить или отправить сообщения. 2 мая Zakon.kz обратился с запросом в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК за комментарием по этому поводу.
В полученном 6 мая ответе указано, что никаких сбоев в работе Сети с вечера 1 мая по вечера 2 мая не было.
- К компетенции Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК относится развитие телекоммуникационной инфраструктуры и услуг связи, а также контроль за качеством оказания услуг связи и приостановления работы сетей и (или) средств связи по предписанию уполномоченных государственных органов. Что касается указанного вами периода, работа сетей и оказание услуг связи (интернет, сотовая связь, телефонная связь) осуществлялись в штатном режиме (без сбоев), - сказано в ответе за подписью вице-министра Дарына Туякова.
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