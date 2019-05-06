В Нур-Султане состоится церемония возложения гирлянд Славы

В настоящее время в cтолице проживают 71 участник Великой Отечественной войны.

Ежегодно по установившейся традиции 8 мая на территории Центрального городского кладбища проводится церемония возложения гирлянд Славы и корзин с цветами на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны, передает официальный сайт столичного акимата.

В торжественном мероприятии, которое состоится 8 мая в 10:00, примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники погибших, представители столичного акимата, общественных и молодежных организаций.

В настоящее время в нашем городе проживают 71 участник Великой Отечественной войны, около 4 тысяч тружеников тыла.

Все ветераны Великой Отечественной войны обеспечиваются санаторно-курортным лечением, ежемесячной денежной компенсацией на оплату коммунально-бытовых услуг, социальной помощью на посещение бань и парикмахерских, а также культурных мероприятий.

В этом году по решению маслихата города Нур-Султан всем ветеранам Великой Отечественной войны оказана единовременная денежная выплата в размере 67 МРП (169 175 тенге), а также дополнительно – 350 000 тенге.

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