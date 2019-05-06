Среди алматинских курсантов популярным становится "қазақша күрес"

Спортсменов военного вуза поддержал известный борец Даулет Турлыханов.

В Военно-инженерном институте Радиоэлектроники и связи проведено соревнование по қазақша күрес "Институт барысы" среди постоянного состава и курсантов, сообщает Zakon.kz.

В соревновании приняло участие более 50 сильнейших спортсменов. Целью спортивного мероприятия является пропаганда и привитие интереса к национальному спорту среди молодежи, а также ведение здорового образа жизни.

Как отметил начальник института полковник Аскар Мустабеков, соревнование организовано в рамках "Года молодежи". Он выразил уверенность, что впервые организованное соревнование на кубок начальника института в будущем станет традиционным мероприятием. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал известный казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахстана, двукратный призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов.

- Я полностью поддерживаю идею руководства военного института о проведении данного состязания традиционно, - говорит Турлыханов. - "Қазақша күрес" включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не только в нашей, но и в других странах этот вид спорта пользуется большой популярностью. И я возлагаю большую надежду на спортсменов, которые выступили сегодня и поддержу каждого, кто хочет продолжить карьеру спортсмена.

Участников оценивали национальный судья высшей категории по военно-прикладным видам спорта полковник С. Сулейменов, национальный судья по спорту Б. Жумагереев, судья по спорту сержант К. Сейтжанов.

Обладателем главного приза – чемпионского пояса "Институт барысы" стал курсант Нурсултан Болат. Второе место занял ефрейтор Биржан Турсунбаев, третье - курсант Тимур Нурахмет.

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