В магазинах столицы выявлена продукция с кишечными палочками

По результатам проверки на предпринимателей наложены штрафы в размере 230 МРП каждому, на общую сумму свыше 1,7 млн тенге.

В рамках мониторинга безопасности продукции в апреле текущего года в 75% отобранной кондитерской и кулинарной продукции обнаружены кишечные палочки. Об этом сообщил руководитель Департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.

Так, бактерии и кишечная палочка выявлены: в кондитерских изделиях пирожное "Бисквитное", рулет "Бисквитный" и пирог "Бисквитный" производства ИП "Икрамов Б";

в кулинарной продукции "Hot Doc сэндвич" и "Сэндвич куриный" производства ТОО "Bakery Master, сэндвич с колбасой РП "Stop" ТОО "Шах-НС""; "Пицца в стаканчике", "Mister twist", "Panini", "Сэндвич мини" ИП "Mister Food"; Биг бургер", "BRAVO КВЕСТЕР", "Сэндвич куриный", "Сэндвич любительский" и "BRAVO HOT DOC" ТОО "Bakery Master".

Несоответствующая нормативам продукция реализовалась: в магазине "Альбина" ИП "Жуванышева А.С." по ул. Жанаконыс, 11А района "Сарыарка"; "Асар" ИП "Вайц А.А." по ул. А. Жубанова, 6 в района Байконур; "Dala Market" ИП "Dala Market" по ул. Улы дала, 19 района Есиль.

Кроме того, на указанную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность, при этом были выявлены нарушения условий хранения.

- По результатам проверки на ИП "Жуванышева А.С." (маг. "Альбина"), ИП "Вайц А.А." (маг. "Асар"), ИП "Dala Market" (маг. "Dala Market") наложены штрафы в размере 230 МРП каждому, на общую сумму свыше 1,7 млн тенге, - сказал Байгабулов.

По производителям вышеназванной небезопасной продукции будет проведена внеплановая проверка в рамках закона.

В департаменте призывают потребителей не приобретать названную продукцию. В случае обнаружения на прилавках магазинов столицы жители могут по номеру 8 /7172/ 31-61-81 обратиться в адрес Департамента, или 87780127000.

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