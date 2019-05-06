ЖССБ выдал первый кредит по новой жилищной программе для военнослужащих

Мы учли пожелания наших клиентов и сделали единые условия для всех.

Накануне Дня защитника Отечества Жилстройсбербанк сообщил об улучшении условий "военного продукта" и первые военнослужащие уже воспользовались преобразованиями.

Капитан Амина Ашенова второй год в декрете, но даже это не помешало ей стать одной из первой обладательниц льготного кредита по обновленной жилищной программе.

- Мы с прошлого года ждем новых условий, искали квартиру в аренду с последующим выкупом, очень просили хозяина подождать. Конечно, арендное жилье – это чужое. Всегда есть страх того, что тебя попросят съехать в кратчайшие сроки. Поэтому, когда 2 мая Жилстройсбербанк объявил о том, что условия по "военному продукту" обновлены, мы поспешили подать заявление. И вот, уже 7 мая - наш праздник, мы будем встречать в своей собственной квартире, - радуется женщина.

Поздравить семью с новосельем пришла председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

Она рассказала, что впервые отдельную жилищную программу для военнослужащих запустили в прошлом году. Тогда защитникам Родины закон разрешил направлять жилищные выплаты государства не только на оплату аренды чужого жилья, но и на покупку собственной квартиры. Чтобы поддержать военнослужащих, ЖССБ выделил средства и разработал "военный продукт". Изначально он предполагал участие в конкурсе и различные размеры первоначального взноса, а также разную ставку по кредитам. Этими условиями успели воспользоваться 2 500 человек. В этом году "военный продукт" упростили.

- Мы учли пожелания наших клиентов и сделали единые условия для всех. Теперь ставка по займу равна 8% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от суммы займа. Воспользоваться займом могут все военнослужащие, которые получают от государства жилищные выплаты. Для этого им не нужно участвовать в конкурсе и ждать его результатов. Достаточно выбрать жилье и обратиться в Жилстройсбербанк, - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Новые условия жилищной программы не ограничивают заемщиков в выборе жилья. Кредит можно использовать для покупки готовой квартиры на первичном рынке, можно участвовать в долевом строительстве или выбрать жилплощадь на вторичном рынке. При покупке жилья в сумму займа можно включить расходы на его ремонт. Можно даже частный дом купить. Этим правом воспользовался служащий Национальной гвардии Ерлан Скендиров.

Накануне праздника мужчина подписал все документы на покупку жилья и тоже рассчитывает отметить 7 мая уже в собственном доме в пригороде столицы.

Согласно условиям кредитования, сумма займа рассчитывается из размера жилищных выплат. Однако, с учетом просьб самих военнослужащих, если жилищных выплат будет недостаточно для покупки желаемой недвижимости, то в учет берется заработная плата военнослужащего или даже можно привлечь созаемщика.

- С начала мая мы получили от военных уже 608 кредитных заявок, из них 58 уже одобрены. Мы планируем, что в этом году около четырех тысяч семей военнослужащих справят новоселье, - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Всего же в стране около 70 тысяч военных, получающих жилищные выплаты. И все они со временем могут стать владельцами собственной недвижимости. Как подсчитали в Жилстройсбербанке, если все эти выплаты не тратить, а складывать на депозит, то на первоначальный взнос можно накопить всего за год.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!