Финансирование Программы льготного автокредитования увеличивается до 42 млрд тенге

8 млрд тенге, полученных из Республиканского бюджета, направлены Банком в коммерческие банки.

В рамках Программы льготного автокредитования (далее - Программа), агентом которой с апреля 2015 года выступает АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" холдинга "Байтерек", далее - Банк, БРК), выделен очередной, четвертый по счету, транш средств из государственных источников.

8 млрд тенге, полученных из Республиканского бюджета, направлены Банком в коммерческие банки: дочерний банк АО "Сбербанк", АО "Банк Центр Кредит", АО "Евразийский банк" - по 2 млрд тенге, АО "Народный Банк Казахстана" и дочерний банк АО Банк ВТБ (Казахстан) - по 1 млрд тенге. Кроме этого, 2 млрд тенге выделено дочерней компании Банка АО "БРК-Лизинг", на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автомобили и автотехнику специального назначения. Об этом, сегодня сообщили на пресс конференции в БРК.

Управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов, отметил, что льготное автокредитование является одной из наиболее успешных государственных программ. По его словам, в рамках этой программы поддержка оказывается не только отечественным автопроизводителям, но и казахстанцам, которые могут получить льготные автокредиты.

- Сегодня мы рады сообщить, что выделен очередной транш в размере 8 млрд тенге для льготного автокредитования. 3 мая данные средства уже получены банками второго уровня. Учитывая, что есть очереди, мы ожидаем, что данные средства будут освоены в кратчайшие сроки, итого сумма, выделенных бюджетных средств для программы автокредитования составляет 42 млрд тенге - сообщил управляющий директор Адиль Исмагамбетов

Условия кредитования физических лиц-резидентов РК на покупку легкового автотранспорта отечественного производства: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, срок кредитования – не более 7 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге, уровень запрашиваемого первоначального взноса устанавливается коммерческими банками самостоятельно.

Распределение лимитов финансирования четвертого транша идет между двумя производителями легкового автотранспорта в РК пополам:

— ТОО "СарыаркаАвтоПром" — 4 млрд тенге

— АО "Азия Авто" — 4 млрд тенге

Заемщикам будут предложены порядка 50 моделей авто таких брендов, как "Kia", "Chevrolet", "Skoda", "Hyundai" и т. д.

Ранее в рамках Программы были выделены три транша средств: в 2015-2016 годах - первый и второй транши из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге, в 2018 году - третий транш из Республиканского бюджета в сумме 8 млрд тенге. С учетом четвертого транша, финансирование Программы, рассчитанной до 20 лет, увеличивается до 42 млрд тенге. Кредитование по Программе имеет револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов направляются на новое кредитование. БРК проводит регулярный мониторинг освоения банками-операторами кредитных средств.

К настоящему времени более 13 500 автомобилей реализовано в рамках Программы.

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