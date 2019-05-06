Проект "Семейный суд": все больше удается примирять супругов

С начала текущего года в проекте принимают участие 27 судов из разных городов республики.

Активная деятельность судов республики по пилотным проектам "Примирение в суде, вне суда" и "Семейный суд»", запущенным с марта и сентября 2018 года, демонстрирует свою эффективность. Об этом сообщила судья Верховного суда Улбосын Сулейменова, передает Zakon.kz.

По ее словам, с начала текущего года в проекте принимают участие 27 судов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. К проекту присоединяются суды и других регионов.

В рамках проекта судьям помощь в примирении конфликтующих граждан оказывают специалисты кризисных центров, психологи, медиаторы, социальные и другие работники, оказывая услуги в основном на безвозмездной основе.

Статистика говорит обо все еще высоком количестве исков о расторжении брака - в 1 квартале 2019/2018 – 18 503/16 537 (+12 %). Однако благодаря принимаемым судами мерам по сохранению семьи удалось примирить супругов и прекратить 3 151/2 444 (+29 %) дел, оставить без рассмотрения и возвратить 1 394/1 108 (+26 %) и 679/204 (+232 %) исковых заявлений. Если и расторгнуто браков, то на 11 % меньше - 8 934/10 031.

Причинами расторжения брака чаще указывается несовместимость характеров (48%), супружеская неверность (15%), физическое насилие (13%), алкогольная или наркотическая зависимость (12%), бытовые проблемы, отсутствие жилья, финансирование семьи (5%), азартные игры (2%) и влияние третьих лиц (3%).

На 1,74 % снижено количество и других брачно-семейных споров. Суды примирили супругов по 4 786/3 938/ (+22 %) таким делам, оставили без рассмотрения 2 366/1 828/ (+29 %). А вот количество дел о взыскании алиментов на содержание родителей и расходов на детей увеличилось на 0,47 %.

Рост на 10,9 % дел приказного производства о взыскании алиментов связан с изменением действующей нормы о взыскании алиментов в альтернативном порядке. Так, с февраля 2019 года нотариусы не совершают исполнительную надпись о взыскании алиментов. Работа по внесению поправок в законы по данному вопросу продолжается.

Представляется важным, что взыскатели по бесспорному требованию - взыскание алиментов, должны иметь право обращаться не только к нотариусу, но и в местный исполнительный орган по месту жительства, а в суд - при наличии спора (установление отцовства и др.).

В основе же распада семьи лежат, как правило, случаи бытового насилия, число административных дел по которым на 1,40 % возросло. Это и побои (рост на 25,44 %), противоправные действия (+4,34 %) и вовлечение несовершеннолетних в адмправонарушения (+20,0 %). Меньше дел за умышленное причинение легкого вреда здоровью, невыполнение родителями или другими законными представителями обязанности по воспитанию детей и доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.

Причины этих правонарушений, как правило, алкоголизм, безработица, бытовая необустроенность, ревность, психическое и поведенческое расстройство. По таким делам законом не предусмотрены профилактические мероприятия, кроме вынесения защитного предписания сотрудниками органов полиции.

- Судами разъясняется право разрешить конфликт примирением, пройти консультацию у психолога, медиатора и юриста. При наличии ходатайства сторон либо органа внутренних дел, суд принимает также решение об установлении особых требований к поведению привлекаемого к ответственности лица, - пояснила судья.

В 1 квартале 2019 года по требованию адмсудом столицы 70 правонарушителей поставлено полицией на профилактический учет, 132 человека прошли консультацию психолога, в том числе и несовершеннолетние дети, которые на длительное время были свидетелями фактов насилия в семье, либо жертвой. Направлены на лечение от алкоголизма и наркомании 27, в Центр занятости - 15, на консультацию в юридический центр – 14, в советы матерей и отцов -10, в кризисный центр "Үміт" - 1

Пилотные проекты еще только набирают обороты, но результаты их деятельности в полной мере скажутся в дальнейшем, уверена Сулейменова

- Для этого в судах созданы условия для рассмотрения семейных споров, открыты Центры, кабинеты, комнаты семьи, принимаются меры по обеспечению дружественного к ребенку правосудия с привлечением специалистов. Проведены ряд встреч, «круглых столов» и тренингов для молодежи и родителей по вопросам семейных отношений и преимуществах медиации. В них даются рекомендации по выходу из кризисных ситуаций, психологической помощи семьям, находящимся в конфликтной ситуации, - сказала она.

Проводятся семинары для судей по вопросам семьи с участием преподавателей психологии вузов. В них раскрыты особенности психологической помощи и сопровождения в период развода, копинг-стратегия совладения с психологической травмой в ситуации развода и мастер-класс по психологическим основам стимулирования ресурсов человека, работе с религиозными семьями.

Кроме того, заключен ряд меморандумов с госорганами и намечены мероприятия по разрешению правовых и социальных вопросов семьи, в том числе профилактике семейных кризисов, получения помощи в случае бытового насилия, в т.ч. виртуальной медиации в удобное для сторон время.

Осуществляется межведомственное взаимодействие местных исполнительных органов, государственных и общественных организаций для пропаганды культа семьи. Участковым инспекторам рекомендовано информировать жертвы бытового насилия о возможности обращения за помощью в Кризисный центр, сообщать о правонарушениях по бытовому насилию в группу по защите женщин от насилия.

Суды выносят определения в адрес социальных организаций для составления индивидуальной программы ресурсной поддержки семьи или программы обязательного воспитания ребенка, предусматривающие мероприятия, сроки исполнения по отдельной семье, ребенку.

Остается пока нерешенным вопрос социальной реабилитации подростков с девиантным поведением. Центров для реабилитации таких подростков нет. Предлагается органам полиции инициировать этот вопрос в рамках государственного социального заказа. Пока такие Центры не открыты, реабилитация ведется в сотрудничестве с организациями спортивной и досуговой деятельности. Волонтерскую помощь трудным подросткам, многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывают лишь студенты психологического факультета вузов в сотрудничестве с ювенальным судом.

Вместе с тем Сулейменова акцентрировала внимание на необходимости принять меры, направленные на пересмотр работы комиссий по делам несовершеннолетних, которые не в полной мере выполняют возложенные на них задачи.

- Число родителей, лишенных родительских прав, с каждым годом растет, на местах не ведется должная работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, не инициируются проекты по государственному социальному заказу, наблюдается слабое взаимодействие с органами социальной защиты населения, комиссия в большей части является лишь карательным органом, - сказала она.

В связи с чем предлагается принять меры, направленные на профилактику социального сиротства, детской преступности и беспризорности, оказание реальной помощи нуждающимся гражданам, а не дача рекомендаций о лишении родителей родительских прав.

Обо всем этом в СМИ и Facebook ведется правоазъяснительная работа среди населения.

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