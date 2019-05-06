Комитет по контролю качества и безопасности товаров возглавила Бюрабекова

Трудовую деятельность начала в 2000 году в Карагандинской государственной медицинской академии.

Приказом министра здравоохранения РК от 6 мая 2019 года № 19-н Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Бюрабекова Людмила Витальевна родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса. По специальности - врач, провизор, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в Карагандинской государственной медицинской академии.

В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.

В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах.

В 2011-2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.

В 2014-2015 гг. работала главным инспектором в Управлении Делами Президента Республики Казахстан.

В 2015-2017 гг. работала заместителем руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Начиная с августа 2017 года и по настоящее время занимала должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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