Виталий Ярошенко назначен председателем Комитета телекоммуникаций РК

С февраля 2019 года занимал должность председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Ярошенко Виталий Владимирович назначен на должность председателя Комитета телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает Zakon.kz.

Виталий Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015–2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора Департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК. В 2017–2019 годы — заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

С февраля 2019 года занимал должность председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

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