Опубликовано видео из салона сгоревшего самолета в Шереметьево

Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая вечером. Лайнер следовал по маршруту Москва - Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт Шереметьево, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ.



На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Так же будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.

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