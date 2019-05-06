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В РК частично разрешили вырубку саксаула

В частности, разрешили вырубку саксауловых насаждений, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений.

Фото : factum.kz6 мая 2019, 16:58

В Казахстане разрешили вырубку саксауловых насаждений, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений. Об этом говорится в приказе председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 28 марта 2019 года "О внесении изменений в приказ от 13 августа 2015 года "О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда", передает Zakon.kz.

Так, предусмотрен запрет на все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2023 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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