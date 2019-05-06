Вооруженный разбой на дом пожилой женщины раскрыт в Алматинской области

Добычей налетчиков стали деньги и ценности на сумму почти в девять миллионов тенге.

Группа разбойников, совершивших вооруженный налет на дом пожилой женщины, задержана в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, в ночь с 22 на 23 апреля 2019 года на пульт дежурной части местной полиции в Талгарского района поступил тревожный звонок от 63-летней жительницы поселка Алмалык. Женщина сообщила, что трое незнакомых мужчин проникли к ней в дом, связали, и угрожая оружием стали требовать деньги и ценное имущество. В итоге преступники завладели дорогими ювелирными изделиями, деньгами и автомашиной потерпевшей.

- Женщина проживает с супругом, который в это время находился на излечении в больнице. То есть она оказалась в доме одна. Общий ущерб потерпевшей был оценен почти в девять миллионов тенге. Для раскрытия разбойного нападения была создана специальная группа из опытных сыщиков, которым в итоге удалось установить и задержать трех жителей Талгарского района, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, другой, разыскивался по подозрению в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что досудебное расследование по факту продолжается в производстве Талгарской районной полиции. В отношении всех задержанных, судом санкционирована мера пресечения – арест. Автомашина марки Honda, принадлежащая потерпевшей, обнаружена и возвращена законной владелице. Поиск похищенных ювелирных изделий пока продолжается. По словам подозреваемых, они продали похищенные украшения уличным скупщикам в Алматы.

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