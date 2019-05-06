ЧП на месторождении в Мангистау: погибли два человека

Они получили ожоги практически по всему телу.

Два человека погибли во время ЧП на одном из месторождений в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

В Бейнеускую районную больницу двух мужчин, 1989 и 1960 годов рождения, доставили 1 мая.

- У мужчины 1989 года рождения медики диагностировали 90% ожогов тела. От полученных травм он скончался. Еще одного пострадавшего санавиацией доставили в Мангистаускую областную больницу. У него было зафиксировано 85% ожогов тела. Несмотря на все усилия врачей, он скончался, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе Облздрава.

В Департаменте полиции по Мангистауской области факт случившегося подтвердили, но официальный комментарий пообещали предоставить позже.

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