ЧП на месторождении в Мангистау: погибли два человека
Они получили ожоги практически по всему телу.
Фото : Clipart-DB.ru6 мая 2019, 17:03
Два человека погибли во время ЧП на одном из месторождений в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
В Бейнеускую районную больницу двух мужчин, 1989 и 1960 годов рождения, доставили 1 мая.
- У мужчины 1989 года рождения медики диагностировали 90% ожогов тела. От полученных травм он скончался. Еще одного пострадавшего санавиацией доставили в Мангистаускую областную больницу. У него было зафиксировано 85% ожогов тела. Несмотря на все усилия врачей, он скончался, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе Облздрава.
В Департаменте полиции по Мангистауской области факт случившегося подтвердили, но официальный комментарий пообещали предоставить позже.
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