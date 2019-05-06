Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ЧП на месторождении в Мангистау: погибли два человека

Они получили ожоги практически по всему телу.

Фото : Clipart-DB.ru6 мая 2019, 17:03

Два человека погибли во время ЧП на одном из месторождений в Мангистау, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

В Бейнеускую районную больницу двух мужчин, 1989 и 1960 годов рождения, доставили 1 мая.

- У мужчины 1989 года рождения медики диагностировали 90% ожогов тела. От полученных травм он скончался. Еще одного пострадавшего санавиацией доставили в Мангистаускую областную больницу. У него было зафиксировано 85% ожогов тела. Несмотря на все усилия врачей, он скончался, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе Облздрава.

В Департаменте полиции по Мангистауской области факт случившегося подтвердили, но официальный комментарий пообещали предоставить позже.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты