Аким СКО: В 2019 году жители 32 сел получат доступ к чистой питьевой воде

В 2019 году в сферу водоснабжения направят 9,1 млрд тенге.

Вопросы водоснабжения населенных пунктов рассмотрели на заседании акимата СКО. Сейчас обеспеченность населения области централизованным водоснабжением составляет 89,8%. В 2018 году чистой питьевой водой обеспечили 38 сел, где проживает 25 тыс человек, передает пресс-служба акима СКО.

В 2019 году в сферу водоснабжения направят 9,1 млрд тенге, объем финансирования вырос на 40%. В текущем году планируется подать воду и улучшить водоснабжение в 32 селах региона. Кроме того, в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" будут проведены разводящие сети на улицах 27 сел. Частный сектор Петропавловска также планируют подключить к центральному водоснабжению.

- В Петропавловске 20 тысяч домохозяйств. Из них 72% домов частного сектора не подключены к центральному водоснабжению. Сегодня подключение к централизованной системе горожанам обходится в 200 - 500 тысяч тенге. Я считаю, это дорого, поэтому вопрос по подключению домов к централизованному водоснабжению поручаю проработать акимату Петропавловска совместно с ТОО "Кызылжар су". Есть различные перспективные направления. Рассмотреть можно и варианты рассрочки, - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Аким области считает важным проводить водоразводящие сети внутри населенных пунктов.

- Мало воду подвести только к селу. Необходимо, чтобы колонки были максимально приближены к домам. По программе "Ауыл ел бесігі" в 27 селах будут построены разводящие сети. Мы готовы увеличить количество сел в рамках данной работы. Готовы оказать поддержку, чтобы воду подвести к домам. Это должны быть населенные пункты с наибольшей численностью населения, - заключил Кумар Аксакалов.

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