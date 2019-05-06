Полиция проводит рейды на рынках Туркестанской области

Мероприятия проходят с привлечением сил специального назначения.

В Туркестанской области проходят рейдовые мероприятия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

4 мая 2019 года сразу в нескольких городах и районах области сотрудники Департамента полиции проводят масштабные мероприятия по пресечению противоправной деятельности лиц, занимающихся продажей краденых телефонов. На рынках городов Туркестана, Сарыагаша, Жетысая и Сайрамского района проверяют торговые точки по купле- продаже б/у сотовых телефонов.

Мероприятия проходят с привлечением сил специального назначения.

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