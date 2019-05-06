В Алматы подключат к газоснабжению микрорайоны Алма-Арасан и Кок-Шокы

Все работы планируется завершить к 1 августа текущего года.

В рамках инвестиционной программы Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" для 100%-й газификации населения города Алматы в 2019 году будет проведена прокладка 8-километрового подводящего газопровода среднего давления Ø325мм по улице Дулати.

Данный газопровод позволит подключить к природному газу жителей микрорайонов Алма-Арасан и Кок-Шокы, а также обеспечить необходимым объемом "голубого" топлива уже пользующихся газом 28 тысяч абонентов, проживающих с восточной и западной сторон улицы Дулати.

Из-за возведения нового подземного газопровода движение по улице Дулати от проспекта Аль-Фараби до микрорайона Алма-Арасан в Алматы будут сегментарно ограничивать.

Учитывая интересы жителей этого городского сектора и водителей автотранспорта, строительные работы предусмотрено вести частями, с перекрытием только одной полосы движения.

Все работы планируется завершить к 1 августа текущего года.

Просим жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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