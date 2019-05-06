Тургумбаев: Наш долг отмечать историю наших побед

Он поздравил всех участников с Днем защитника Отечества и Днем победы.

В МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне с участием руководства министерства и личного состава центрального аппарата, ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев в своем выступлении отметил, что два праздника идущих друг за другом, говорят о преемственности военных традиций победителей и нынешнего поколения защитников Родины. Победа в Великой Отечественной войне досталась ценой неисчислимых страданий, жертв и лишений.

Он также сообщил, что более 3 тысяч участников Великой Отечественной войны позже продолжили службу в органах внутренних дел, среди них Герои Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, которые прослужили ни один десяток лет, проявляя примеры мужества и стойкости в сложной, порой и опасной работе полиции. Более 20 фронтовики-сотрудники органов внутренних дел удостоены высокого генеральского звания.

Наш долг отмечать историю наших побед, которая остаются главным примером в воспитании чувства нового казахстанского патриотизма у нынешней молодежи, у всех последующих поколений, - сообщил Тургумбаев.

За годы независимости погибло 787, ранено 351 сотрудников полиции при исполнении служебного долга, который стали верным примером в исполнении служебного долга в рядах защитников правопорядка, отметил министр внутренних дел.

Глава ведомства поздравил всех участников с Днем защитника Отечества и Днем победы и вручил отличившимся сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также ветеранам государственные и ведомственные награды.

Всего государственными наградами награждено 29, ведомственными наградами 628 сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии РК.

Во время праздничных мероприятиях были возложены цветы к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Национальной гвардии Республики Казахстан, погибшим при исполнении служебного долга.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленной творческим коллективом Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан и Культурным центром МВД.

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