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Жительница Балхаша продала салон красоты и попала в реанимацию

Удалось ли налетчику завладеть деньгами, в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Фото : miloserdie.ru6 мая 2019, 17:58

Предпринимательницу ранили после крупной сделки в Балхаше, передает Zakon.kz со ссылкой на паблик patriotkaragandy.

В Балхаше женщина продала салон красоты и имела в личном распоряжении крупную сумму денег.

Салон красоты располагается по улице Батыра. Пострадавшая после продажи заведения планировала уехать. Но кто-то из криминального мира узнал об этом и решил завладеть ее деньгами.

Удалось ли налетчику завладеть деньгами, в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Потерпевшая в реанимации.


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