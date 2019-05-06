Жительница Балхаша продала салон красоты и попала в реанимацию
Удалось ли налетчику завладеть деньгами, в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.
Фото : miloserdie.ru6 мая 2019, 17:58
Предпринимательницу ранили после крупной сделки в Балхаше, передает Zakon.kz со ссылкой на паблик patriotkaragandy.
В Балхаше женщина продала салон красоты и имела в личном распоряжении крупную сумму денег.
Салон красоты располагается по улице Батыра. Пострадавшая после продажи заведения планировала уехать. Но кто-то из криминального мира узнал об этом и решил завладеть ее деньгами.
Удалось ли налетчику завладеть деньгами, в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.
Потерпевшая в реанимации.
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