Павлодарские полицейские вернули домой шестилетнего мальчика

Шестилетнего мальчика, одиноко бредущего утром по трассе заметил патруль.

Ребенок шел утром вдоль дороги в соседнее село, до которого 25 километров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Шестилетнего мальчика, одиноко бредущего утром по трассе Павлодар - Успенка, возле села Ефремовка Павлодарского района заметили полицейские, патрулировавшие дорогу. Они подошли к мальчику и стали расспрашивать, как его зовут, как он оказался на дороге. Шестилетний Нурдаулет рассказал, что ушел от родственников к себе домой в село Коряковка, до которого 25 км.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и, посадив мальчика в патрульную машину, повезли домой в родное село. Дома никого не оказалось, на двери висел замок. Сотрудники полиции повезли ребенка в отдел полиции Павлодарского района. Выяснив, кто родители ребенка, стражи порядка позвонили отцу и сообщили о случившемся.

Отец мальчика был в шоке, он даже и не предполагал, что с сыном такое случилось. Приехав за ребенком в отдел полиции, он поблагодарил сотрудников.

- Подумать страшно, что могло случиться с моим сыном, если бы полицейские вовремя его не обнаружили. Большое спасибо сотрудникам, - сказал отец мальчика Ерболат.

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