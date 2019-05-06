42% всех коррупционных преступлений в Актюбинской области совершаются в полиции

Это 20 из 66 совершенных коррупционных преступлений.

Проведенный мониторинг Департамента АДГСПК по Актюбинской области за І квартал 2019 года показал, что органы полиции наиболее подвержены коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Актюбинской области.

Принятие Закона РК "О противодействии коррупции" дало новые механизмы превенции коррупции, одним из которых является – антикоррупционный мониторинг.

Стоит отметить, что целью данного мониторинга является выявление наиболее коррупциогенных сфер в регионе.

Так, за первый квартал текущего года 6 из 14 коррупционных преступлений по Актюбинской области совершены полицейскими, что составляет 42% от всех совершенных коррупционных преступлений в регионе. Четыре из вышеуказанных преступлений мошенничество, остальные два - злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

К сожалению, данная тенденция продолжается из года в год. Взять хотя бы последние два года.

2017 год был самым плодотворным, но не в пользу полицейских. 19 из 39 коррупционных преступлений, что составляет целых 57%, совершены сотрудниками полиции.

Чем же они отличились? По статистическим данным, 8 преступлений из 19 превышение власти и должностных полномочий, 6 – получение взятки и остальные 5 – злоупотребление должностными полномочиями.

Ситуация не изменилась и в 2018 году, то есть 30% или 20 из 66 совершенных коррупционных преступлений приходится в долю органов внутренних дел, что очередной раз доказывает коррупционгенность данной сферы. На этот раз сотрудники отличились получением взятки – 7 раз, мошенничеством – 4 раза, присвоением или растратой вверенного чужого имущества – 4 раза и иными видами коррупционных преступлений – 5 раз.

Стоит отметить, что антикоррупционный мониторинг должен служить четким призывом на превенцию коррупции, так как лидирующие позиции в коррупциогенности в течении нескольких лет подрывает авторитет госструктуры и доверие граждан. Надеемся, что начатая реформа по модернизации органов внутренних дел даст свои плоды по искоренению коррупции в данной сфере.

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