Павлодарские воины-интернационалисты и чернобыльцы: Не позволим испортить День Победы

Павлодарцы возмущены информацией о том, что некоторые активисты призывают казахстанцев пройти в строю Бессмертного полка с плакатами, не имеющими отношения к празднику.

Члены областного координационного совета ветеранов Вооруженных сил РК "Айбын", куда входят ветераны Афганской войны и локальных конфликтов, участники событий на таджикско-афганской границе, ветераны Вооруженных сил, десантники, члены ОО "Союз Чернобыль", выступили против различных провокаций 9 мая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Павлодарцы возмущены информацией о том, что некоторые активисты призывают казахстанцев пройти в строю Бессмертного полка с плакатами, не имеющими отношения к празднику.

Председатель ОФ "Ветеранов и инвалидов Афганской войны Павлодарской области и города Павлодара" Байгабыл Майкотов подчеркнул, что День Победы – День памяти наших отцов, дедов и прадедов, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны. - День Победы священный праздник, - отметил Байгабыл Майкотов.

– Мы не должны допустить, чтобы нам его испортили, нарушив спокойствие наших граждан.

Члены Союза ветеранов "Казбат", "Союза ветеранов локальных войн и участников вооруженных конфликтов на Таджико-Афганской границе", ОО "Союз ветеранов воздушно-десантных войск и аэромобильных войск" также выразили поддержку данной инициативе и готовность принять все возможные меры для защиты праздника Дня Победы.

В свою очередь, председатель областного ОО "Союз Чернобыль" Виктор Деймунд также призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

- Мы выросли на примерах наших отцов и дедов, воевавших на полях Великой Отечественной войны, - говорит Виктор Деймунд. – Все наши коллеги примут участие в гражданском шествии "Батырларға тағзым" - Бессмертный полк Казахстана". Но до нас дошла информация о том, что отдельные лица намерены использовать это мирное шествие для своих политических целей. Мы не позволим им это сделать.

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