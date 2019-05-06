О социальной ответственности букмекерского бизнеса

Букмекеры финансируют социальные проекты в рамках исполнения поручений Президента и Правительства по социальной ответственности казахстанского бизнеса.

Существует ли в букмекерском бизнесе социальная ответственность, поддерживают ли букмекеры спорт и занимаются ли благотворительностью? На этот наш вопрос ответила Исполнительный директор Ассоциации Букмекеров Казахстана, г-жа А.Смагулова:

- Букмекерский бизнес неразрывно связан с социальной ответственностью в нашей стране. Хочется отметить, что во многих развитых странах мира социальный вклад букмекеров реализуется через одну из двух моделей: (1) разумное налогообложение со стороны государства и взамен высокий уровень социальной ответственности со стороны букмекеров, либо (2) существенное налогообложение со стороны государства и отсутствие прямого социального вклада со стороны букмекеров, т.к. вся поддержка от букмекеров косвенно проходит через выплаты налогов и распределяются уже государством. В первом варианте администратором социальной поддержки являются сами букмекеры, которые могут более эффективно контролировать куда тратятся деньги. При втором варианте букмекеры не контролируют государственный аппарат и не определяют в какие социальные проекты направляются поступления от букмекеров. Стоить отметить, что в Казахстане действует вторая модель с сильнейшей мутацией, так как вместо "существенного налогообложения" в стране установлено "мега-существенное налогообложение (например, налоги у казахстанских букмекеров в 10 раз больше чем в странах ЕАЭС, а некоторые виды налогов, как НДС априори вообще не должны применяться к букмекерам, т.к. этого нет ни в одной стране мира и не применимо по природе этого бизнеса). Текущая налоговая ситуация по-сути убивает казахстанский бизнес и с каждым годом мы видим, как существенно сокращается количество касс букмекерских контор.

Судя по данным из открытых источников, букмекеры финансируют социальные проекты в рамках исполнения поручений Президента и Правительства по социальной ответственности казахстанского бизнеса. Среди таких проектов можно отметить наиболее крупные:

• Футбольный клуб "Астана" - у него всего три спонсора: Фонд Самрук-Казына, Президентский клуб "Астана" и букмекерская контора ОЛИМП.

• Футзальный клуб "Кайрат" - двукратный обладатель кубка УЕФА, спонсором которого является букмекерская контора ОЛИМП.

• Казахстанская Федерация Футбола – ее генеральным партнером является букмекерская контора ГОЛ+ПАС.

• Высшая Хоккейная Лига (ВХЛ), хоккейные команды: "Сарыарка" (г. Караганда) и "Торпедо" (г. Усть-Каменогорск) – их спонсором является букмекерская контора Tennisi.kz

• Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) – одним из ее спонсоров является букмекерская контора Tennisi.kz

Букмекерская контора ГОЛ+ПАС на протяжении длительного времени оказывает спонсорскую помощь спортивному клубу "Наша кампания" (Астана), которая на тот момент выступала в элитном дивизионе чемпионата страны. ГОЛ+ПАС сотрудничала с такими футбольными клубами, как "Химик" (Степногорск), "Астана-1964", "Байтерек" (Астана) и женским клубом "Астана", и продолжает поддерживать подрастающее поколение игроков, спонсируя детскую футбольную школу в Астане (в ней обучаются 300 детей). Среди воспитанников данной футбольной школы - чемпион страны Абдуалиев Куаныш. Член сборной молодежной Сагнаев Султан (2000 г.р). Более 10-ти воспитанников играют в различных командах страны (действующие футболисты). Футболисты школы участвовали в чемпионатах Казахстана по футболу в Премьере лиги, неоднократные участники чемпионата города. Также ГОЛ+ПАС спонсировал Лигу любителей футбола в 2017-2018 гг.

Букмекерская контора ОЛИМП на постоянной основе осуществляет спонсорство трансляции мировых событий в области спорта на телеканалах Казахстан, Казспорт, Сетанта Казахстан и Хабар, в том числе: Чемпионата Европы на телеканале Казахстан; cпонсорство трансляции Английской премьер лиги, футбольных лиг Испании, Италии, Германии и Франции.

Более того в рамках популяризации спорта сайт БК Олимп долгое время был единственным ресурсом, который транслирует на своем сайте практически все турниры по теннису, хоккею и баскетболу (которые не были трансляциями на казахстанском телевидении). В рамках популяризации спорта ОЛИМП проводил спонсорскую помощь спортивной студенческой команде по мини-футболу университета КИМЭП, спонсировал республиканский чемпионат по футболу среди детей-сирот "Навстречу мечте" (организатор фонд "Бауыржан").

Букмекерская контора PROFIT на протяжении двух лет спонсирует проведение спортивных мероприятий по вольной борьбе и arm-wrestling в Западном Казахстане. Так в городе Жанаозен собираются сильнейшие спортсмены из Атырау, Актау, Актобе, Уральска и всего Мангышлакского полуострова.

Букмекерская контора Tennisi.kz оказывала поддержку детской футбольной команде СДЮШОР №2 г. Алматы, неоднократно спонсировала чемпионаты Любительской Футбольной Лиги г.Алматы, осуществляло спонсирование и поддержку многочисленных турниров разной масти, различных видов спорта (баскетбол, футбол, волейбол, теннис) и многое другое.

Авангардом благотворительности в Казахстане является букмекерская контора ОЛИМП. Среди прочего ОЛИМП:

• спонсирует Фонд Развития Евразийского Искусства, приоритетом которого является выявление и поддержка талантливой молодёжи в области музыки

• оказывал помощь в проведении фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Жулдызай" в г.Астане

• отправлял детей в Турцию Сайрамского детского дома №4

• отправлял детей в Турцию Федоровского детского дома (г.Костанай)

• спонсорская помощь детскому дому №8 семейного типа г.Семипалатинск

• отправляли в Турцию детей детского дома №4 г.Степногорска

• спонсорская помощь детскому дому "Құлыншақ"

• отправляли детей областной детской деревни семейного типа "Шанырак" в ОАЭ.

Букмекерская контора Pari Match является спонсором благотворительного фонда "Ниет".

Букмекерская контора Tennisi.kz осуществляет оказание спонсорской помощи Совету Ветеранов Казахстана.

- В своих устремлениях социальной помощи, букмекеры стараются не афишировать свои благие дела, так как это не принято делать в цивилизованном обществе. Однако очевидно, что за годы своего существования, компании сделали не мало в данном направлении. При этом следует учесть, что в связи с озвученной выше беспрецедентной налоговой нагрузкой, возможности по благотворительности у букмекеров сильно ограничены – соответственно всем помочь мы конечно хотим, но не можем - добавила г-жа А.Смагулова, Исполнительный директор Ассоциации Букмекеров Казахстана.

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