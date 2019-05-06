В КГД МФ РК назначили новых заместителей Председателя

Ответственный секретарь Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев представил коллективу новых сотрудников.

Талгат Мамаев, Жайдар Инкербаев и Умирзак Бейспеков назначены заместителями председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

Ответственный секретарь Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев представил коллективу новых сотрудников.

Талгат Шариевич Мамаев родился 23 сентября 1977 года в Джамбулской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати (1998); Специальность "Международные экономические отношения"

Трудовой стаж:

· Бухгалтер ТОО "СБТ" (1999-2000);

· Специалист, начальник отдела Налогового комитета по Жамбылскому району (2000-2003);

· Начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылской области (2003-2006);

· Начальник управления администрирования и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2008);

· Начальник Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области (05.2008-03.2012);

· Начальник Налогового департамента по Карагандинской области (07.03.2012-2014);

· Руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 04.11.2014)

Жайдар Дабырович Инкербаев родился в 1977 году.

Образование высшее:

В 1998 году окончил Казахскую Государственную Академию управления по специальности "Финансы и кредит";

В 2002 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Правоведение";

В июне 2012 года решением Комиссии по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан присуждена ученая степень "Кандидат экономических наук", член Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан.

Занимал должности председателя Налоговых управлений по Медеускому, Ауезовскому районам города Алматы, председателя Налогового комитета по городу Алматы, заместителя руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы, с 19 февраля 2018 года - заместитель Председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

С 6 мая 2019 года - заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Умирзак Кубегенович Бейспеков родился в 1963 году.

Образование высшее:

Закончил высшую Карагандинскую школу Комитет наиональной безопасности Республики Казахстан по специальности "Правоведение".

Работал в органах внутренних дел Карагандинской области с августа 1984 года по декабрь 1994 года.

Работал в таможенных органах с 1994 года.

В разное время занимал руководящие должности на таможенных постах "Кайрак", "Майкапчагай", "Достык", а также был руководителем Департаментов по таможенному контролю Алматинской, Павлодарской областей. В мае 2010 года был назначен заместителем председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

С 17 февраля 2014 года - Советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, с 4 октября 2018 года - заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.

С 6 мая 2019 года - заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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