Колонны "Бессмертного полка" в городах Казахстана будет сопровождать полиция

С 6 по 12 мая весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.

В связи с предстоящими праздничными днями Министерством внутренних дел приняты усиленные меры безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

С 6 по 12 мая весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.

Увеличена плотность нарядов на улицах и общественных местах. При этом особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий и массового гуляния граждан.

В связи с проведением в городах страны шествия "Мәңгілік Даңқ - Бессмертный полк" сотрудниками полиции будут приняты меры по обеспечению безопасности данного мероприятия.

МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой заранее спланировать маршруты передвижения во время шествия с целью исключения аварийных и заторовых ситуаций.

В то же время информируем, что по всем фактам нарушения общественного порядка, а так же действий, направленных на срыв, создание неудобств участникам проводимых культурно-массовых мероприятий, полицией будут приниматься меры немедленного реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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