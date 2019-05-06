Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе Алматы – Бишкек

Водитель госпитализирован.

Наезд со смертельным исходом произошел на трассе Алматы – Бишкек, на повороте на Каскелен, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mazda 626 двигался по трассе в восточном направлении.

По неизвестным пока обстоятельствам, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, сбил пешехода и врезался в опору транспортной развязки.

В результате полученных травм, пешеход скончался на месте. Водитель госпитализирован в ближайшую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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