Назначен начальник Департамента полиции Карагандинской области

Им стал Ерлан Файзуллин.

По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника Департамента полиции Карагандинской области назначен полковник полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Личному составу нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев с акимом области Ерланом Кошановым.

Ерлан Жумасеитович Файзуллин родился в 1973 году в селе Степняк Тургайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Костанайский юридический институт МВД РК (2000)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный ОУР ОВД г. Костанай (08.1997-02.2000);

· Старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОВД г. Костанай (02.2000-2003);

· Заместитель начальника по оперативной работе районного отдела полиции Федоровского РОВД (07.2003-2008);

· Начальник Федоровского РОВД (2008-2012);

· Заместитель начальника ДВД Костанайской области, Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Министерства финансов РК (01.08.2012-12.2018);

· Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области (с 12.2018)

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