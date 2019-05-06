Назначен начальник Департамента полиции Карагандинской области
Им стал Ерлан Файзуллин.
По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника Департамента полиции Карагандинской области назначен полковник полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Личному составу нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев с акимом области Ерланом Кошановым.
Ерлан Жумасеитович Файзуллин родился в 1973 году в селе Степняк Тургайской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Костанайский юридический институт МВД РК (2000)
Трудовой стаж:
· Оперуполномоченный ОУР ОВД г. Костанай (08.1997-02.2000);
· Старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОВД г. Костанай (02.2000-2003);
· Заместитель начальника по оперативной работе районного отдела полиции Федоровского РОВД (07.2003-2008);
· Начальник Федоровского РОВД (2008-2012);
· Заместитель начальника ДВД Костанайской области, Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Министерства финансов РК (01.08.2012-12.2018);
· Первый заместитель начальника ДП Карагандинской области (с 12.2018)
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