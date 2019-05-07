Воспитатель ясли-сада заплатит штраф за избиение малыша

Два дня женщину держали в изоляторе временного содержания. Там у педагога случился приступ.

Воспитатель алматинского детского сада, избившая двухлетнего ребенка, сделала это по причине депрессии, в которую впала из-за семейных обстоятельств, - пояснила сегодня адвокат обвиняемой. Сам инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мальчик получил пощечину за то, что неожиданно проснулся и начал плакать. За уголовный проступок женщина заплатит штраф, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Видеоролик, на котором воспитательница детского сада избивает двух малышей, появился в соцсетях 3 мая.

Спустя несколько дней после случившегося воспитателя уволили. Родители написали заявление в полицию.

Излишне жестоким воспитателем оказалась 35-летняя Гульжан Акимбаева. Женщина воспитывает двоих маленьких детей.

6 мая подозреваемую доставили в суд и по упрощенной форме провели слушания. Самое суровое наказание, согласно санкции статьи обвинения, арест на 40 суток. Два дня женщину держали в изоляторе временного содержания. Там у педагога случился приступ, рассказала адвокат подсудимой.

Полностью признает свою вину, рассказывается в содеянном. То, что она совершила такой уголовный проступок она объясняет тем, что у нее на тот момент 2 мая были тяжелые семейные обстоятельства. Заболел отец, получил инсульт, она впала в тяжелую депрессию, далее получила сама же инсульт, - объясняет адвокат Альбина Бахтияркызы.

Суд, учитывая раскаяние обвиняемой, приговорил воспитателя к штрафу в 151 тысяча тенге.

- Акимбаеву Гульжан, обвиняемую по статье 140 части 2 Уголовного кодекса РК признать виновной и назначить наказание в виде штрафа 60 месячных расчетных показателей, - зачитал приговор председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы Ардак Ешеев.

Кроме штрафа государству Гульжан Акимбаевой предстоит выплатить моральную компенсацию. Сторона потерпевших потребовала 500 тыс тенге. Однако суд установил сумму в 100 тысяч тенге. Эти деньги, по словам матери избитого ребенка, уйдут на оплату услуг психолога.

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