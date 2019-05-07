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Пассажирский автобус загорелся на остановке в Кокшетау

Жертв и пострадавших нет.

Фото : inform.kz7 мая 2019, 00:46

В Кокшетау произошло возгорание пассажирского автобуса, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 6 мая в 10:11 по улице Сулейменова на автобусной остановке "Детский сад "Звоночек", произошло возгорание маршрутного автобуса №18 марки "Hyundai" на площади 3 кв. м. Учитель начальной военной подготовки Ерлан Рахат одним из первых оказался на месте происшествия и помог пассажирам эвакуироваться из горящего автобуса.

- Я ехал на автобусе №9. В окно увидел, как из впереди идущего автобуса №18 пошел сильный дым. Сначала транспорт продолжал движение, затем ему стали сигналить, и он остановился. Я подбежал к автобусу и увидел, что горит колесо, но не было подручных материалов его тушить. Подбежал к двери и начал помогать выходить пожилым людям. Примерно в автобусе находилось 15-20 человек. Все они благополучно покинули автобус, - рассказал Ерлан Рахат.

- Пожар локализован в 10:17 и ликвидирован в 10:20. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.


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