"Косынка" вошла в Зал славы видеоигр

Карточный пасьянс "Косынка" (Solitaire), который входил в состав почти всех версий операционной системы Windows начиная с 3.0, включили во Всемирный зал славы видеоигр. Классическую игру Microsoft, установленную на более чем миллиарде компьютеров, удостоили признания за "влиятельность, живучесть, географический охват и знаковый статус", сообщает Вести.Ru.

- 'Косынка' Microsoft проложила путь к росту рынка казуальных игр, показав, что существует обширный рынок для игр, привлекающих людей всех типов, — сообщили организаторы. Помимо пасьянса из Windows, в этом году во Всемирный зал славы видеоигр включили первый текстовый квест Colossal Cave Adventure, серию файтингов Mortal Kombat и гоночную аркаду Super Mario Kart.

"Косынка" впервые появилась в операционной системе Windows 3.0, вышедшей в 1990 году. Ее разработал Уэс Черри, проходивший в то время стажировку в Microsoft. Игра была призвана помочь пользователям овладеть новыми концепциями графического интерфейса (такими как перетаскивание объектов) и научить их управляться компьютерной мышкой.

Пасьянс предустанавливался на все версии ОС, за исключением Windows 8.1. В 2015 году "Косынку", а также "Сапера" и другую карточную игру "Червы" вернули в Windows 10.

Всемирный зал славы видеоигр был учрежден Национальным музеем игр в Нью-Йорке в 2015 году. В него попадают проекты, оказавшие самое большое влияние на игровую индустрию и поп-культуру, такие как Doom, GTA III, Donkey Kong, Tetris, World of Warcraft, Halo: Combat Evolved и The Legend of Zelda.

