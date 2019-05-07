Эмир Катара выделит палестинцам из сектора Газа $480 млн

Почти двухдневный обмен ударами унес жизни четырех человек с израильской стороны и порядка 25 с палестинской.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился выделить 480 миллионов долларов палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередной эскалации столкновений между Палестиной и Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт МИД Катара.

- Эта поддержка следует, исходя из братских уз, связи арабских народов и общей религии, объединяющей палестинцев и народ Катара, с целью помочь палестинскому народу в приобретении необходимых для жизни вещей в трудных условиях, вызванных израильской оккупацией и сокращением международной гуманитарной помощи, - отмечает министерство.

Катар постоянно оказывает финансовую помощь палестинцам, особенно проживающим в блокированном Израилем секторе Газа. Катарский представитель лично несколько раз на протяжении прошлого года участвовал в раздаче материальной помощи нуждающимся семьям в секторе Газа.

Почти двухдневный обмен ударами унес жизни четырех человек с израильской стороны и порядка 25 с палестинской, став самым масштабным и кровопролитным раундом палестино-израильского противостояния с военной кампании лета 2014 года. В ночь на 6 мая стороны прекратили обмен ударами.

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