Прогноз погоды на 7 мая дали казахстанские синоптики
С прохождением атмосферных фронтов на западе республики пройдут дожди.
7 мая на западе Казахстана пройдут дожди. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, на юге – пыльная буря, на западе возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами туман.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается на почве заморозки до 3 градусов.
Погода в Алматы: +17, ясно.
Погода в Нур-Султане: +22, ясно.
Полный прогноз погоды на 7 мая.
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