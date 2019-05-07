Прогноз погоды на 7 мая дали казахстанские синоптики

С прохождением атмосферных фронтов на западе республики пройдут дожди.

7 мая на западе Казахстана пройдут дожди. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, на юге – пыльная буря, на западе возможен град. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами туман.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается на почве заморозки до 3 градусов.

Погода в Алматы: +17, ясно.

Погода в Нур-Султане: +22, ясно.

Полный прогноз погоды на 7 мая.

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