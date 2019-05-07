Полиция Актюбинской области перешла на усиление

Усиленный вариант несения службы продлится с 6 по 12 мая.

В связи с предстоящими праздничными днями Департамент полиции Актюбинской области принял усиленные меры безопасности. С 6 по 12 мая весь личный состав Департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Увеличена плотность нарядов на улицах и общественных местах. При этом особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.

По всем фактам нарушения общественного порядка, действий, направленных на срыв, создание неудобств участникам проводимых культурно-массовых мероприятий, полиция будет принимать меры немедленного реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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