В Атырау до конца мая обновят газон футбольного поля стадиона "Мунайшы"

Стадион был открыт 1 мая 1950 года.

Аким Атырауской области проинспектировал ход выполненных работ на спортивном объекте и побеседовал с представителями подрядной организации, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В настоящее время работы по замене естественного покрытия на искусственное находятся на завершающей стадии. Укладка газона последнего поколения на стадионе "Мунайшы" началась в марте текущего года, в настоящее время работы выполнены на 80%.

Генеральным спонсором проекта выступило ТОО "GAZ stroy montazh KZ", технику предоставило ТОО "Атырауинжстрой".

По информации управления спорта и физической культуры Атырауской области, на первом этапе рабочими проекта были произведены геологические и геодезические работы для того, чтобы избежать каких-либо трещин и скосов при выравнивании грунта.

- Устройство дренажного основания под футбольное поле включает в себя отсыпку балласта в уплотненном состоянии 30 см, щебень фракции 5-20 в уплотненном состоянии 20 см и отсев в уплотненном состоянии 10 см. Далее поле будет застелено искусственным газоном компании Taishan высотой 60 мм, в который засыпается 18 кг кварцевого песка, а затем 10 кг резиновой крошки SBR, - рассказал генеральный директор ТОО "GAZ stroy montazh KZ" Мухтар Бакыт.

- Площадь поля была увеличена на пять метров, таким образом, теперь оно полностью соответствует стандартам УЕФА. В ходе работ по замене покрытия на объект было завезено почти 6 тысяч кубометров инертных материалов, к укладке привлечены 22 рабочих.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Рината Ибрагимова, ранее естественный газон, лежавший на поле несколько лет, приносил массу неудобств футболистам из-за неравномерной поверхности и множества дефектов. Теперь, благодаря инновационному покрытию, качество игры атырауских спортсменов должно заметно улучшиться. Уверенность в этом выразил и аким Атырауской области Нурлан Ногаев, проинспектировавший спортивный объект.

- Работы по замене покрытия стадиона должны завершиться качественно и в срок. Футболисты должны получить хорошее место для тренировок, а также для проведения игр международного уровня. Именно от качества поля зависит качество игры наших спортсменов, отсюда и продвижение команды по турнирной таблице, - обратился аким Атырауской области к подрядной организации.

Отметим, что стадион "Мунайшы" был открыт 1 мая 1950 года. Его вместимость – 8 690 зрителей, после обновления газона размеры футбольного поля будут составлять 110 на 70 метров, что соответствует стандартам УЕФА.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!